Mervan İsa öldürüldü

ABD, Hamas’ın üst düzey komutanı Mervan İsa’nın geçen hafta öldürüldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray’da dün yapılan günlük basın açıklamasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Bugün erken saatlerde Başkan Biden, hepinizin duyduğu gibi Başbakan Netanyahu ile görüştü. İki lider İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldılar ve İsrail'in askeri operasyonları hakkında konuştular.

Başkan, İsrail'in uzun vadeli güvenliğini sağlamaya olan derin bağlılığını vurguladı. Ve tıpkı Birliğin Durumu konuşmasında yaptığı gibi, İsrail'in Yahudi halkına yönelik Holokost'tan bu yana en büyük katliamın faili olan Hamas'ın peşinden gitmeye hakkı olduğunu teyit etti.

İsrail Hamas'a karşı önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Önemli sayıda Hamas taburunu çökerttiler, üst düzey komutanlar da dahil olmak üzere binlerce Hamas savaşçısını öldürdüler. Hamas'ın üç numaralı ismi Mervan İsa geçen hafta bir İsrail operasyonunda öldürüldü.”