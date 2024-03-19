Oyuncularımızın hayatı tehlikedeydi

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçının sonrasında sarı-lacivertli oyuncuların, sahaya giren taraftarlar yüzünden hayati tehlike atlattığını ve futbolcuların kendilerini korumak için hareket ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, geçtiğimiz pazar günü Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcuların maçın ardından can güvenliğinin tehlikede olduğunu aktaran Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz, çünkü gördüklerimiz inanılmazdı. Köşelerden gelen bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar oyuncularımızı tehdit ediyordu. Her yönden. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.