- Asayiş

Otomobil, otobüs durağına daldı

Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı.

Otomobil, otobüs durağına daldı mask
Otomobil, otobüs durağına daldı
Otomobil, otobüs durağına daldı
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. 42 J 2873 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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19 Mar 2024 - 10:59 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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