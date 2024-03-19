Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Van'da, çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray kara yoluna bir çığ düştü.
Çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan beri kapalı tutulan Van- Bahçesaray kara yolunda 13 Şubat’ta yolun bir kısmının açılması için çalışma yapıldı. Ancak, çalışmalar, risk devam ettiği tespit edilince durduruldu. Yüksek kesimlerde dün kar yağışı etkili olurken, kara yoluna çığ düştü. Ekipler, risk nedeniyle yolda çalışma yapamıyor.
Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığda 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.