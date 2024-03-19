'Eros' için oturma eylemi devam ediyor

İzmirli hayvanseverlerin; Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, İstanbul'da bir sitenin içerisinde 6 dakika boyunca işkence görerek ölen 'Eros' isimli kedi içi düzenledikleri oturma eylemi, 5'inci günde devam etti. Kedi 'Eros'u işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki gösteren hayvanseverler, 'İnsanlık öldü, hayvanları savunalım', 'Hayvan katilleri yakalansın' pankartları açarak 'Hak, hukuk, adalet', 'Sokak hayvanları sahipsiz değildir' sloganları attı.

'KATİLİN İYİ HALİ OLMAZ'

Hayvanseverler adına konuşan Merve Çınar, " Sesimizin duyulacağına ve kararın bozulacağına olan inancımız devam ediyor. Katilin iyi hali olmaz. Cinayetin de türü olmaz. Biz kısa ve öz, tutuklama istiyoruz." diyerek tepkilerini dile getirdi. Adalet nöbetinde kararlı olduklarını dile getiren ve herkese ihtiyacı olduklarını belirten Çınar, "Biz burada yaşam hakkı savunucuları olarak yıllardır hayvanlarla geçirdiğimiz zamandan ve paylaştıklarımızdan çok şey öğrendik. Eğer hala bir evlat edinmemiş, bir hayvanın başını okşamamış olan var ise şimdi tam zamanıdır. Evlatlarımıza zarar veren kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İstinaf süresi dolana kadar da tepkimize devam edeceğiz." dedi.