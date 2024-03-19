Sürücüyle polisler arasında ilginç diyalog

Burdur'da, 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Burdur girişindeki Kışla Mahallesi uygulama noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden A.C. (48) yönetimindeki 06 ERC 27 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 5 kilometre sonra Antalya kavşağında durduruldu. Sürücü, polislerin 'dur' işaretini gördüğünü ancak trafik yoğunluğu nedeniyle duramadığını iddia etti. Sürücü ve aracının yapılan kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ankara'dan Antalya'ya gittiğini söyleyen sürücü ile polisler arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Sürücü A.C., " Son bir iki aydır öyle karışık şeyler yaşıyorum ki iyi de olabilir, kötü de olabilir. İnşallah iyidir. Kötüyse de devletimizin canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok" dedi. Aracında bulunan 3 yaşındaki 'Pablo' isimli köpeğini kucağına alan A.C., "Vallahi Pablo'yu vermem. Bütün çocuklar bunu seviyor. Bunu kimseye vermem. Hamile olabilir. 'Mak' diye eşi var. Onun yanına gidiyoruz zaten" şeklinde konuştu. Sürücü A.C.'ye 'dur ihtarına uymamak' suçundan 1506 lira ceza uygulandıktan sonra bırakıldı.