Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Mansur Yavaş, Küçükkaya'nın yeni bir sabah programında sosyal belediyecilik hakkında açıklamalarda bulunurken, "Çalmadım çaldırmadım, yemedim yedirmedim." dedi

"BENİM ÖNCELİĞİM ANKARA!"

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Az laf Çok İş sözünün nereden geldiğini açıklayarak; "Ben çok sık televizyona çıkan biri değilim, genel de insanların benim hakkımda söylediği bir şey vardı tartışmalara girmiyor. şikayet etmiyor. İş yapıyor. ben de 5 yıl boyunca sadece yaptığımız işleri anlattığım programlara çıktım. Sadece işimizi yaptık, reklam yapmadık. O nedenle bu sloganı seçtik. Bir hizmeti yapıp asfaltınız hayırlı olsun gibi yazıları asmadık. Genel de belediye faaliyetlerini duyurduk billboardlarda, dolasıyla bu işlere hiç girmediğimiz için benim hakkımda hiç konuşmuyor hiç konuşmuyor denildi. Neyi konuşayım belediyeyi bırakıp Türkiye'nin siyasetini mi konuşayım. Benim önceliğim Ankara." dedi

"ASIL BELEDİYECİLİK BUDUR!"

Mansur Yavaş konuşmasında sosyal belediyeciliği anlatarak; "Seçmen diyor ki kardeşim ben sana bir görev verdim başka işlerle uğraşma diyor. Ben bu mesajı aldım. Bu felsefe bana uyuyor Beypazarı'nda da 10 yıl belediye başkanlığı yaptığımda siyasi hiç bir demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren işlerde Beypazarı'nın tanıtımını ilgilendiren konularda televizyonlara çıktım. Şöyle düşünüyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı elbette güncel konularda görüşü vardır. Ama belediye başkanının görüşünü açıklaması sonuca tesir etmiyor ancak toplumda kutuplaşmaya etkisi oluyor buna da benim hakkım yok. Çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor, bu şekilde ben nereye gidersem gideyim birde şunu net bir şekilde söylüyorum hiç bir şekilde şurada ne kadar oy çıkmış şuradan ne kadar çıkmış gibi davranışlara girmedim kamuoyunda bu görüldüğü için desteklerimiz artıyor.

Türkiye'de örnek olacak çok sayıda çalışmalarımız oldu. Ben Belediyeciliği şöyle anlıyorum, basit bir örnek veriyorum Beypazarı'na 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız oraya yazı asmıştı bu yol karayollarına ait ben yapamıyorum benim sorumluluğum yok gibi. Bende karayollarına gideceğim ve yaptıramazsam kendim yaptıracağım demiştim ve geldikten 6 ay sonra yaptık. 1999'dan sonra bir iki kişi ışığa dikkat etmediği için vefat etti. Hızımızı alamadık bir sürü çift yol yaptık karayollarına ait olan. Bunların hepsi unutulur yüzyıldır var gibi gelir. Kaç tane Cumhurbaşkanının, bakanların söz verdiği yolları yapamadılar biz yaptık. Şimdi bir rahatlama sağlandı Sincan Etimesgut'an Ankara'ya gelişte ama bunun da ömrü 6 aydır yüzyıldır vardır gibi gelir. Belediye kanununda tarif edilen belediye doğumdan ölümüne kadar kişilerin beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kişidir. Bu beşeri unsurlar nedir. Esnafın ayakta kalması işini geliştirme arzusudur, iş adamının işini daha iyi bir ortamda geliştirme arzusudur. İşsizin iş bulma arzusudur. Dezavantajlı grupların kendisine uzatacak bir el arama arzusudur. Sosyal destekler konusunda da yıllardır yapılan paket dağıtımları gibi yardımların insanları inciten hadisenin tümünden ortadan kalkması ve üstelik bunu yaparken esnafın para kazanması hem de bir elin verdiğini ömür elin görmemesi. Sosyal destek değil belediyecilik, insanların sağlıkları ve eğitimlerine destek sağlamak, emeklilerin daha konforlu mekanlarda ilerlemiş yaşlarda daha iyi günler geçirmesini sağlamak asıl belediyecilik budur." dedi

"34 BİN EMEKLİYE YARDIM EDİYORUZ!"

Ayrıca Mansur Yavaş açıklamasında Ankara'da 34 bin emekliye yardım ettiklerini belirtti. Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Emekli maaşı bir açıklandı 7,500 TL arkasından 10 bin TL'ye çıktı. Bu arada hükûmet açlık sınırını 16 bin TL olarak açıkladı. Bu şu anlama gelmektedir, 'ben açıklık sınırı 16 bin TL yapıyorum ama sizde ancak 10 bin TL veriyorum.' Ben şunu diyebilirdim. Bu hükümetin sorunu beni ilgilendiren bir şey yok diyebilirdim. Ama işte orada vicdan devreye giriyor.

Biz hemen bir mesaj yayınladık emekliler bize ulaşsın diye ilk etapta 12,13 bin derken şu anda 34 bini geçtik. 34 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. 1000 TL nakit verdik , 400 TL et alabilmeleri için verdik. Ayrıca onlara doğalgaz yardımı yaptık. Yani 10 bin TL maaş alıyorlarsa 2000 TL yardımda bulunduk."