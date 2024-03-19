Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlilik yolunda adımlarını atmış, ancak sekizinci ayda birlikte verdikleri ortak bir açıklamayla boşanma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuşlardı.
Demet Özdemir, özel yaşamı, sosyal medya aktiviteleri ve başarılı oyunculuğuyla son zamanların en gözde isimlerinden biri haline geldi...
Bu sefer oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir, 16,2 milyon takipçili Instagram hesabından siyah uzun kollu tulumuyla çekilmiş pozlarını paylaştı.
Özdemir'in paylaşımına "Zeynacılık" notunu ekledi. Kendisini Zeyna'ya benzeten oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorumlar yağdı.
Oyuncuya, "Harika", " Kedi kıza benzettim", "Çok yakışmış", "İnanılmaz", "Evet Zeynaya benzemiş" gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.