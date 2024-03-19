Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlilik yolunda adımlarını atmış, ancak sekizinci ayda birlikte verdikleri ortak bir açıklamayla boşanma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuşlardı.

Demet Özdemir, özel yaşamı, sosyal medya aktiviteleri ve başarılı oyunculuğuyla son zamanların en gözde isimlerinden biri haline geldi...

Bu sefer oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir, 16,2 milyon takipçili Instagram hesabından siyah uzun kollu tulumuyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

Özdemir'in paylaşımına "Zeynacılık" notunu ekledi. Kendisini Zeyna'ya benzeten oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorumlar yağdı.

Oyuncuya, "Harika", " Kedi kıza benzettim", "Çok yakışmış", "İnanılmaz", "Evet Zeynaya benzemiş" gibi yorumlar yapıldı.