- Magazin

Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı

Oğuzhan Koç ile ayrıldıktan sonra sık sık dikkat çeken Demet Özdemir, bu sefer sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Siyah tulumunu giyerek çekilen pozuyla oyuncu kendisini Zeyna karakterine benzettiğini belirtti.

Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı mask
Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı
Demet Özdemir'in "Zeyna" tarzı
Haber albümü için resme tıklayın

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlilik yolunda adımlarını atmış, ancak sekizinci ayda birlikte verdikleri ortak  bir açıklamayla boşanma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurmuşlardı.

Demet Özdemir, özel yaşamı,  sosyal medya aktiviteleri ve başarılı oyunculuğuyla son zamanların en gözde isimlerinden biri haline geldi...

Bu sefer oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özdemir, 16,2 milyon takipçili Instagram hesabından siyah uzun kollu tulumuyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

Özdemir'in paylaşımına "Zeynacılık" notunu ekledi. Kendisini Zeyna'ya benzeten oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorumlar yağdı.

Oyuncuya, "Harika", " Kedi kıza benzettim", "Çok yakışmış", "İnanılmaz", "Evet Zeynaya benzemiş" gibi yorumlar yapıldı.

# Sosyal Medya, zeyna, Paylaşım, # demet ozdemır, bir, özel, birlikte, son, sosyal

19 Mar 2024 - 09:58 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL