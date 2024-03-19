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Yeni evinin kirası şok etti

Gündemde şu sıralar Gökçe Bahadır'ın yeni evi konuşuluyor. İddialara göre bu Boğaz manzaralı ev için oyuncunun aylık kira ödemesi 270 bin lira. Daha önce bu evde oturan kişinin ise Galatasaray'ın eski yıldızı ve ünlü futbolcu Juan Mata olduğu söyleniyor.

Yeni evinin kirası şok etti mask

Geçtiğimiz yaz, Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy'un gözlerden uzak  bir tatil yaparak gündeme gelmesi dikkat çekmişti. Diğer ünlü isimlerin aksine lüks otel veya teknede değil, Bodrum'da mütevazı bir kulübede kafalarını dinlemeyi tercih etmişlerdi.

Şu sıralar Ömer dizisiyle ekranda olan Bahadır, şimdi de yeni eviyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu günlerde, 'Ömer' dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır  ile müzisyen eşi Emir Ersoy'un Etiler'deki Boğaz manzaralı evi gündemde. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi aylık 270 bin liraya kiralamış.

Gökçe Bahadır'ın hayran kaldığı evde  daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın aylık 5 bin euro'ya oturduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin Bodrum'da yeni biten villaları da konuşuluyor.

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19 Mar 2024 - 09:55 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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