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Kilolu halini paylaştı!

Son günlerde ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Burcu Özberk, yeni projeler üzerinde çalışmak için zamanını değerlendiriyor. Özberk, son dönemde popüler olan yapay zeka ile kilo alımı trendine dahil oldu.

Kilolu halini paylaştı! mask
Kilolu halini paylaştı!
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Vay Ai Vay adlı  bir  sosyal medya içerik üreticisi, ünlüleri kilo aldırarak  yapay zeka kullanımıyla dikkat çekti. Sıkı diyetlerine bağlı, birbirinden güzel oyuncuların paralel evrende kilolu olmaları halinde nasıl görünecekleri merak konusu oldu.

Yapay zeka kullanımıyla ortaya çıkan ilginç fotoğraflar arasında Burcu Özberk de yer aldı.

Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.

Kilolu halini paylaştı!

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19 Mar 2024 - 09:51 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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