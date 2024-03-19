Kilolu halini paylaştı!

Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya içerik üreticisi, ünlüleri kilo aldırarak yapay zeka kullanımıyla dikkat çekti. Sıkı diyetlerine bağlı, birbirinden güzel oyuncuların paralel evrende kilolu olmaları halinde nasıl görünecekleri merak konusu oldu.
Yapay zeka kullanımıyla ortaya çıkan ilginç fotoğraflar arasında Burcu Özberk de yer aldı.
Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.