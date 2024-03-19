Kilolu halini paylaştı!

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Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya içerik üreticisi, ünlüleri kilo aldırarak yapay zeka kullanımıyla dikkat çekti. Sıkı diyetlerine bağlı, birbirinden güzel oyuncuların paralel evrende kilolu olmaları halinde nasıl görünecekleri merak konusu oldu.

Yapay zeka kullanımıyla ortaya çıkan ilginç fotoğraflar arasında Burcu Özberk de yer aldı.

Burcu Özberk "Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum" diyerek bu halini ti'ye aldı.