İstanbul'da hayalet ekran hırsızlığı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Park halindeki lüks otomobilleri kendilerine hedef seçen şüphelilerin, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin çalıntı plaka takılı araçla, lüks otomobillerin yanına yanaşarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında Esenler'de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Berke Miraç B. (20), ve İzzethan Ş.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden İzzethan Ş.'nin daha önceden 82 suç kaydı bulunduğu ayrıca 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.