Güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli " bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.
Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.