Güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli " bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. ​​​​​​​Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.