- Ekonomi

Güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güneş paneli ithalatında damping önlemi uygulanacak mask

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli " bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınacak.

Aynı önlem Çin menşeli güneş panellerinin ithalatında da uygulanıyordu. ​​​​​​​Tebliğ, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

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19 Mar 2024 - 09:29 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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