"Adayım ve çekilmiyorum"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylıktan alındığına dair açıklamalar yapılmıştı.

Türkiye İşçi Partisi'nin yayımladığı bu yazıdan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Adayı Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etti.

TİP GÖKHAN ZAN'I NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKTİ?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın Kendisine şantaj yapılıp, montaj ses kayıtlarıyla kumpas kurulduğu iddia edildi. Bunun üzerine, TİP konuya sessiz kalmayarak doğruluğu olmasa da adayın böyle bir şeyde ismi geçtiği için Zan'ın adaylığını geri çekti.

Bütün bu olanlardan sonra Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adaylıktan geri çekilmeyeceğini ve TİP tarafından yapılan açıklamanın siyasi olarak bir hükmü olamadığını ifade etti.

Gökhan Zan'ın açıklaması şu şekilde; “Davet” soslu tehditlere karnımız tok! Hatay halkının iradesine yapmaya çalıştığınız suikastlara itibar etmeyecek, yolumdan asla dönmeyeceğim. Hatay İttifakı, halkın ittifakıdır. Bu ittifakın adayı olarak seçime giriyorum ve TİP amblemi altında bulunan Gökhan Zan ismine verilen her oy geçerlidir. Ben de CHP yöneticilerini ve değerli CHP seçmeni kardeşlerimi, Hatay’ı kirli siyasetten arındırmak ve tertemiz bir sayfa açmak için bana destek olmaya davet ediyorum. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak ve “olay yerine ilk gelen failler” olarak utanacaksınız.