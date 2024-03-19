- Asayiş

İzmir'de terör operasyonun da 5 tutuklama

İzmir'de, terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonun da 5 tutuklama mask
İzmir'de terör operasyonun da 5 tutuklama
İzmir'de terör operasyonun da 5 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör örgütlerine üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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19 Mar 2024 - 08:33 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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