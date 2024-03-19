İzmir'de terör operasyonun da 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör örgütlerine üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.