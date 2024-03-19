60. kuruluş yılı ödül töreni gerçekleştirildi

Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO'nun eski yöneticileri ile Ankaralı sanayiciler katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, ASO'nun, her zaman sanayicinin yanında ve onların sesi olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en güçlü odalarının üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO'nun da üyelerine aynı standartta, hatta daha fazla ve daha kaliteli hizmet verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ASO'nun söz konusu kaliteyi akredite alarak da belgelendirdiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, OSB'den mesleki eğitime ve yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda hizmet verdiğini dile getirerek, "60 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığınız, devamlı güçlendirdiğiniz kurumsal yapınız, hayata geçirdiğiniz projeler ve Ankara'mıza kazandırdığınız çalışmalarla iftihar ediyorum." diye konuştu.

- ASO'dan ekonomi politikalarına tam destek

ASO Başkanı Seyit Ardıç da Oda'nın hikayesinin 1963'te Ulus'ta bir iş hanının küçük bir dairesinde başladığını anlattı.

O günden bu yana, çok zorluklara tanıklık ettiklerini kaydeden Ardıç, tüm yaşananlara karşın ilke ve değerin değişmediğini ifade etti.

Ardıç, üretme ilkelerinden taviz vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de gelişmesine katkıda bulunma misyonundan vazgeçmedik. O yüzdendir ki bugün; 13 organize sanayi bölgesi, 149 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, 40 meslek grubu ile 10 bine yakın üyeye ulaştık. Bugün Ankara; üretimde Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi. Başkentimiz,12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinin yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da."

Ankara'nın, beşeri, sosyal, ekonomik ve entelektüel sermayesiyle Türkiye'nin ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesine de öncülük ettiğini dile getiren Ardıç, Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak amacıyla üretime dayalı teknoloji üssünü hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Ardıç, enflasyonla mücadeleye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı ekonomimiz için son derece kritik bir yıl. Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır. Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim."

Konuşmaların ardından "İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar" kategorilerinde başarı gösteren 68 firmaya ödülleri verildi.