Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, ilk olarak esnaf ziyareti yaptıktan sonra Samsun İli Alaçamlılar Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, aday olma sürecini ve gerçekleştirmek istediği projelerini anlattı.

“MİLLETLE SORUNU OLMAYAN KİM VARSA BİZİMLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPACAK"

Muharrem Yıldız, “Bütün Esenyurtlulara haber saldım. CHP’li, AK Partili ve diğer başka partili kim varsa ‘Biz Esenyurt ittifakını oluşturmak istiyoruz’ dedik. Bunu duyan bir sürü insan bizi arayarak, gelerek bizimle birlikte çalışmak istediklerini söylediler. Bizim de arayıp da özellikle ‘Bizimle yol arkadaşlığı yapar mısın?’ dediklerimizle biz Esenyurt ittifakını oluşturduk. Tek bir kırmızı çizgimiz vardı; Atatürk ilke ve inkılaplarıyla, laik cumhuriyetle, vatan bayrak ve milletle sorunu olmayan kim varsa bizimle yol arkadaşlığı yapacak, el ele vereceğiz, Esenyurtluların huzuruna çıkacağız. Bizim şu anki kadromuzda Esenyurt'ta bütün ideolojilerin hemen hemen hepsi var. Şu anda huzurunuzda bulunan Esenyurt’un tamamını kucaklayan her kesimden, her ideolojiden her inançtan insanlar var. Bir belediye başkanının görevi var; beşikten mezara kadar ayırt etmeden eşit hizmet etmeli. Amacımız hizmet etmek. Esenyurt genelinde kim yaşıyorsa herkesi kucaklamamız gerekiyor" dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ESENYURT’U GÜVENLİ HALE GETİRMEK"

Yabancılarla alakalı sorunlar olduğunu söyleyen Yıldız, “Esenyurt’ta yığınca sorunla birlikte yabancılarla alakalı da ciddi güvenlik sorunumuz ve bunlarla birlikte huzurumuzun kaçtığı bir ortam var. Önceliğimiz Esenyurt’u güvenli hale getirmek. Yüzde 75 yabancılar dediğimiz düzensiz, kontrolsüz ve kayıt altına alınmayan, yüzde 75 yabancıları 2 yıl içinde göndereceğime dair her yerde namus ve şeref sözü verdim. Bunu sadece oy alacağız diye söylemiyorum, Esenyurtluların hoşuna gitsin diye de değil burada yaşıyorum, ailem ve akrabalarım var, burası bizim evimiz. Bunlarla birlikte Esenyurt’ta acil olarak yapmamız gereken bir şey var, kentsel dönüşüm. Ben diyorum ki biz işin içinde olacağız. Siz, müteahhit ve ben üçümüz koordineli bir protokol imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

“5 YILDA ÇOK MODERN VE HALKA DAYALI BİR YÖNETİM OLACAK"

Yıldız, “Esenyurt’ta ortanın da altında bir seviyede insanlarımızın yaşadığı bir potansiyel var. Belediye olarak Esenyurt sınırları içerisinde yaşayan hangi ilde okursa okusun Esenyurt nüfusuna kayıtlı her gencimizin ilk 1 yılını biz karşılayacağız. Allah şahidim olsun ki 5 yılda çok modern ve halka dayalı bir yönetim olacak. Her gittiğim yerde şunun sözünü verdim; ben makamda oturan bir belediye başkanı olmayacağımın namus sözünü her yerde verdim. Sokakta ve vatandaşla olacağım" dedi.