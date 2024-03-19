ATV'sine bağladığı köpeğini sürükledi

Bursa'da bir kişi, kangal cinsi köpeğini ATV motoruna bağladı. Daha sonra motorunu çalıştıran kişi, hareket ederek köpeği sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Bursa'da bir kişi, sahibi olduğu köpeği ATV'ye bağlayıp sürükledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.