Ramazan'da tüketiciler neler yapmayı planlıyor?

Sevdiklerimizle birlikte bu kutsal dönemde Ramazan sevincini paylaşmaya ve bu manevi hazzı yaşamaya hazırlanırken, reklamverenlerin ve markaların akıllarında “Bu yıl Ramazan ayında tüketicilerin alışveriş konusundaki tercihleri ​​ne olacak?”, “Hangi cihazlar veya dijital platformlar tercih edilecek?”, “Hedef kitleme ulaşabilmem için en doğru platform hangisi?” gibi pek çok önemli soru beliriyor.

Digital Turbine’ın her yıl hazırladığı “Ramazan Dönemi Alışveriş Alışkanlıkları” araştırması ise Türkiye’deki kullanıcıların Ramazan ayında mobil cihaz kullanımlarını, dijital platformlardaki alışveriş tercihlerini, mobil cihazlarda geçirdikleri zamanı ve mobil reklamların kullanıcılar üzerindeki etkilerini analiz ederek bu soruların cevaplarını gün yüzüne çıkarıyor.

Mobil oyunların özellikle pandemiden sonra zirve yapan ilgisi hiç hız kaybetmeden devam ediyor. Ankete katılanların %32’si mobil oyunların en büyük ilgi alanlarından bri tanesi olduğunu belirtmesi ise bunu kanıtlar nitelikte. Ayrıca ankete katılanların %31’i Ramazan döneminde mobil oyunlarda 30-60 dakika zaman geçireceğini belirtiyor. Gün içinde keyifli vakit geçirmek de ankete katılanlar için fazlasıyla önem arz ediyor. Ramazan ayını kutlayacakların %58’i mobil oyunları keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek için tercih edeceklerini bildiriyor.

Mobil reklamcılığın yadsınamaz erişimi, tüketicilerin satın alma eğilimlerinde en önemli faktör olarak öne çıkmaya devam ediyor. Reklamverenler için ana akım medya haline gelmeye başlayan mobil oyunlar Ramazan ayında da önemli bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Ankete katılanların %65’i mobil oyunlarda para ödemek yerine ödüllü reklamları izlemeyi tercih edeceğini söylemesi reklamverenlerin dikkat etmesi geren bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor.

Mobil oyuncuların %95’i Ramazan döneminde minimum 30 dakikasını akıllı telefonlarında geçirirken, yalnızca sosyal medya kullananların oranı ise %77 olarak karşımıza çıkıyor. Digital Turbine’ın mükemmel hedefleme seçenekleri ile doğru hedef kitleye, en doğru zamanda ulaşmak ise reklamverenler için önem arz ediyor. 2023 Ramazan ayında, Türkiye’de yalnızca Ramazan özelindeki mobil kampanyalarla toplamda 108 milyon video tamamlanma sayısına, %82 video tamamlanma oranına, ve 131 milyondan fazla etkileşim elde eden Digital Turbine kampanyaları bu sene de Türkiye’deki reklamverenler için en önemli platformlardan biri olacak.