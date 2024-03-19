İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Sancaktepe' de özel halk otobüsçüleri ile sahur programında bir araya geldi. Programda İstanbul'daki ulaşım sorununa dikkat çeken Kurum, "Bugün İstanbul'daki otobüs sayısı, vatandaşımızın mevcut talebine yetmiyor, istese de yetemiyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın. Biz, hem özel halk otobüsü emekçilerini hem de İstanbulluları 'Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul' diyerek rahatlatacağız. Bu hedef öyle sadece ulaşım yatırımlarından müteşekkil bir hedef değildir. Biz bir yandan yeni ulaşım yatırımları yaparken bir yandan da İstanbul'un trafik sorununa dair çok önemli atılımlar yapacağız" şeklinde konuştu.

"GÖREVE GELİR GELMEZ İÇERİDE KALAN ÜCRETLERİNİZİ ÖDEYECEĞİZ"

Özel halk otobüsçülerinin sorunlarına değinen Kurum, "Ücretlerinizi en az iki ay geç aldığınızı biliyorum. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorsunuz. 2023 zammını hala alamadınız. Her bir özel halk otobüsümüzün 1 milyon TL alacağı var. Alamadığınız ödemelerinizden dolayı araçlarınıza bakım yapamıyorsunuz. Banka borçlarınızı ödeyemiyorsunuz, geçim zorluğu yaşıyorsunuz. Sizleri mağdur eden mevcut CHP'li İBB Başkanı ve yönetimi ne yapıyor? Sizleri görmüyor, duymuyor. Hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. 1 Nisan'dan itibaren göreve gelir gelmez içeride kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz. Boş yere kesilen cezaları da iptal edeceğiz" diye konuştu.

Özel halk otobüsü sahiplerinin eskiyen otobüslerini değiştirebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Kurum, "Otobüslerinizi maalesef yenilemek zorunda kaldığınızı ancak gücünüzün yetmediğini çok iyi biliyorum. Göreve gelir gelmez devlet bankalarımızla, Halk Bankası ile yapacağımız protokollerle birlikte sizlere uygun kredi imkanı sağlayacağız, otobüslerimizi yenileyeceğiz" dedi.