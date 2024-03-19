Türçin Haber Ajansı'nda yeni dönem

Türkiye ve Dünya gündeminde yer alan sıcak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan, gündem, politika, iş dünyası, finans, teknoloji ve kültür sanat alanlarında 2021 yılından bu yana Türkçe, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden yayın yapan Türçin Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmenliği görevine deneyimli usta gazeteci Berna Şahin getirildi.



Berna Şahin kimdir?

Türçin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Berna Şahin, İstanbul doğumlu köklü bir Türk gazeteci olarak tanınmaktadır. Gazetecilik kariyerine 1999 yılında adım atan Berna Şahin, 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin önde gelen ulusal yayın yapan gazete ve televizyon kanallarında muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde bulunmuştur. Kariyeri boyunca Anadolu’nun farklı köşelerinde haber izleyen Berna Şahin, derinlemesine analizleri ve etkileyici yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Gazetecilikteki zengin deneyimleri ve özgün bakış açısıyla dikkat çeken Berna Şahin, gazetecilik kariyerine Türçin Haber Ajansı genel yayın yönetmeni olarak devam etmektedir. Profesyonel yaklaşımı ve objektif haberciliğiyle sektörde önemli bir isim haline gelmiş olan Berna Şahin, gazetecilik alanındaki başarılarıyla takdir toplamaktadır. Berna Şahin, sadece gazetecilik kariyeriyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaktadır. Ailesiz çocuklar ve kadın hakları gibi önemli konulara duyarlılığıyla bilinen Berna Şahin, bu alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almıştır. Savaşta ve doğal afetlerde ailelerini kaybetmiş çocukların eğitimine destek olmak, onların yaşamlarını iyileştirmek ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenlemiştir. Sadece gazetecilik alanında değil, toplumsal sorunlara duyarlılığıyla da öne çıkan Berna Şahin, bu projelerle topluma katkı sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.