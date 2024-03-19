- Asayiş

Otomobilde tehlikeli yolculuk

Ankara’da seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, bu tehlikeli yolculuğu daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Otomobilde tehlikeli yolculuk
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Olay, gece saatlerde Keçiören ilçesi Seval caddesinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Kendi hayatını tehlikeye sokan ve kara yolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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19 Mar 2024 - 04:48 DHA Ankara/ Keçiören- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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