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"Bizi korkutmak için yapıyorlar"

Bağcılar'da muhtar adayı Münevver Adan'ın seçim ofisinin önünden geçen motosikletli kişiler iddiaya göre 4 gün arayla iki kez silahla havaya ateş açarak kaçtı. Polis ekipleri silahla havaya ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Bizi korkutmak için yapıyorlar"
"Bizi korkutmak için yapıyorlar"
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Olay, Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi muhtar adaylarından biri olan Münevver Adan'ın seçim ofisinin bulunduğu sokaktan plakasız motosikletle geçen 2 kişi silahla havaya ateş açarak kaçtı. Silah sesleriyle büyük panik yaşayan muhtar adayı Adan, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta detaylı inceleme yaptı. Olay hakkında muhtar adayı Adan'dan da bilgi alan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZİ KORKUTMAK İÇİN YAPIYORLAR"

Olayın yaşandığı anda seçim ofisinde bulunan muhtar adayı Münevver Adan, "Biz dışarı çıktık, arabaya bindik erzak dağıtımı için. Bir motosiklet geldi havaya ateş etti gitti. Biz peşinden gitmedik, ikisi de kasklıydı. Bundan 4 gün önce de aynı şekilde beş el havaya ateş ederek gittiler. Bu ikinci kez oluyor, bizi korkutmak için yapıyorlar. Kimler yapıyor bilemiyorum. Hiç bir tehdit mesajı almadım, sadece havaya ateş ediyorlar" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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19 Mar 2024 - 03:04 DHA İstanbul/ Bağcilar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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