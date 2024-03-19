19 Mar 2024 - 02:31- Yaşam G:

Başkan şimşek, sanatçılarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede sanatlarını icra eden yerel sanatçılarla iftar sonrasında buluştu. Yerel sanatçıların her zaman yanında olduğu belirten Başkan Şimşek “Gölbaşı hepimizin evi. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.

Başkan şimşek, sanatçılarla buluştu mask
Başkan şimşek, sanatçılarla buluştu
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Göreve geldiği ilk günden itibaren istişare kültürüyle ilerleyen, her kesimden vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, iftar sonrası Gölbaşılı sanatçılarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, çok sayıda sanatçı katıldı.

Başkan şimşek, sanatçılarla buluştu

“Her zaman yanınızdayım”

Başkan Şimşek, sanatçıların hepsini tanıdığını belirterek, düğünlerde bayramlarda karşılaştıklarını söyledi. Yerel sanatçılarla ilgili yeni projelerinin olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek “Biz sizlere yer vereceğiz. Buralarda çocuklara eğitim verebilirsiniz. Hem gelir kaynağı elde edersiniz hem öğrenciler yetişir. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Bir dernek kuralım, birlik için bu derneği aktif hale getirelim. Daha güzel işlere imza atarız. Siz derneğimizi kurun, biz okullarla görüşelim size öğrenci gönderelim” dedi.

Başkan Şimşek, kurulacak dernekten kira almayacaklarını, elektrik ve su faturalarına da destek vereceklerini ifade etti.

Gölbaşı hepimizin evi diyen Başkan Ramazan Şimşek, “ Başkanlık makamı gelip geçici ama Ramazan ağabeyiniz olarak her zaman destekçinizim” diye konuştu.

Samimi ve sıcak ortamda geçen buluşmada yerel sanatçılar, sazlarıyla kulakların pasını sildi.

Başkan şimşek, sanatçılarla buluştu

Çıkışta Başkan Şimşek tarafından, sanatçılara hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.

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19 Mar 2024 - 02:31 Ankara/ Gölbaşi- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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