- Asayiş

Silahın ateş almasıyla yaralandılar

Kayseri'de O.D. (16) ile C.A. (16) isimli iki arkadaş bahçede oynadıkları sırada, kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Silahın ateş almasıyla yaralandılar
Silahın ateş almasıyla yaralandılar
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi, İmar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.D. ve C.A. isimli iki arkadaş, bahçede kurusıkı tabanca ile oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu ellerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

# Silahın, ateş, almasıyla, yaralandılar, ile, edildi, Sağlık, saat, Yaralı, yaralandı

19 Mar 2024 - 02:03 DHA Kayseri/ Kocasinan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL