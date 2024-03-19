- Çevre

Leylekler Domaniç'te mola verdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolunda mola veren yüzlerce leylek tarlalara iniş yaparken, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Leylekler Domaniç'te mola verdi
Leylekler Domaniç'te mola verdi
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Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç eden leylekler, güzergahtaki Domaniç ilçesinde mola verdi. Ekili arazilere inen leylekler tarlalarda güzel görüntüler oluşturdu. Yoldan geçerken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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19 Mar 2024 - 01:30 DHA Kütahya/ Domaniç- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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