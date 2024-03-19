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Paramotorla saygı uçuşu yaptı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için, Edirne'nin Keşan ilçesindeki paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, dev Türk bayrağını paramotoruna asarak şehir semalarında bir uçuş gerçekleştirdi.

Paramotorla saygı uçuşu yaptı
Paramotorla saygı uçuşu yaptı
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Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Özkaya, "Bu toprakları, bu vatanı bizlere armağan eden, gök vatanda özgürce uçmamızı sağlayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.

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19 Mar 2024 - 01:04 DHA Edirne/ Keşan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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