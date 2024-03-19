Paramotorla saygı uçuşu yaptı

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Özkaya, "Bu toprakları, bu vatanı bizlere armağan eden, gök vatanda özgürce uçmamızı sağlayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.