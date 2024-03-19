Paramotorla saygı uçuşu yaptı

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Özkaya, "Bu toprakları, bu vatanı bizlere armağan eden, gök vatanda özgürce uçmamızı sağlayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.