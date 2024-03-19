T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/273 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/273 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Şenlik mahallesi Şehit Bilal Temur Sokak 34 kapı numaralı Yıldız Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 8 nolu taşınmaz tapu kaydında Şenlik mahallesi, 4162 ada 3 parselde kayıtlı 1.074,00 m2 yüzölçümlü 10/344 arsa paylı 1. Bodrum kat 8 nolu konutun bulunduğu bina kat mülkiyetine sahip olduğu ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında inşa edildiği 2 bodrum, zemin, 3 normal kattan oluştuğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda konut 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluştuğu ısınmanın doğalgazlı kombi kat kaloriferli olduğu kombi ve radyatörlerin takılı olduğu balkonlar dahil net kullanım alanı 67,00 m² brüt kullanım ise 75,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile eklentisi 8 nolu kömürlük ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şenlik Mah. Şehit Bilal Temur Sok. Yıldız Apt. No:34/8 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.074,00 m2

Arsa Payı : 10/344

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 875.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup;

BU PARSEL LEHİNE AYNI ADA 2 PARSEL ALEYHİNE KANALİZASYON GÜZERGAHI GEÇİRMEK ÜZERE ARZİ İRTİFAK HAKKI 13/05/1981 TARİH 1411 YEVMİYE (ANA TAŞINMAZDA)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.