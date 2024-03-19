T.C. ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/235 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/235 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara il, Çankaya İlçe, Cevizlidere Mahalle 27885 Ada, 7 Parsel, 1. Kat, 3 Numaralı Bağımsız
Bölümde kayıtlı mesken nitelikli 1/1 Hisseli Tam hisseli taşınmaz. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi, Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 1.191,00 m²
Arsa Payı : 49/1191
Kıymeti : 2.780.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyada bulunan taşınmaz takyidatında görüldüğü gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:24
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:24
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.