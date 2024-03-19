T.C. ANKARA GAYRİMENKULSATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/235 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/235 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara il, Çankaya İlçe, Cevizlidere Mahalle 27885 Ada, 7 Parsel, 1. Kat, 3 Numaralı Bağımsız

Bölümde kayıtlı mesken nitelikli 1/1 Hisseli Tam hisseli taşınmaz. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi, Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 1.191,00 m²

Arsa Payı : 49/1191

Kıymeti : 2.780.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyada bulunan taşınmaz takyidatında görüldüğü gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:24 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.