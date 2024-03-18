YRP, Çanakkale şehitleri anısına çorba dağıttı

Partinin standına gelen vatandaşlara üzüm hoşafı dağıtan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “ Çanakkale Zaferi'ni anmak hem de anlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Eyüp Sultan hazretlerinin dizinin dibindeyiz. Hayrımızı anlamlı bir mekanda bu gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah inşallah yapmış olduğumuz hayırları kabul eylesin. Burada biz o dönemde askerlerimizin akşam yemiş olduğu buğday çorbası ve üzüm hoşafını ikram ediyoruz” dedi.

Altınöz, “Bu hayrın gerçekleşmesine vesile olan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak bugün yine saha çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Eyüpsultan ve Kağıthane ilçemizde çeşitli ziyaretlerimiz oldu. Görüyoruz ki halkımızın teveccühü artarak devam ediyor. İnşallah ahlaklı belediyeciliğe çok az kaldı. Özümüzde gayret, adil düzen ve Milli Görüş var. Prensiplerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Burada yapmış olduğumuz hayrın da yüzü suyu hürmetine cenabı Allah'tan inşallah 31 Mart'ta yine Çanakkale Zaferi gibi bir zaferle bizleri taçlandırması duasını da ediyoruz. Çünkü Çanakkale Zaferi hak ve batıl mücadelesinde çok büyük bir yer tutuyor. Çanakkale geçilmedi, hiçbir zaman da geçilemeyecek mesajını veren bir zafer. Biz de burada aslında siyonizmle mücadele ediyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle 1 Nisan'da Yeniden Refah Partisi'yle İstanbul'da, aynı zamanda 39 ilçemizi kazanmak suretiyle inşallah yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya ideallerine de öncelikle yerel seçimlerdeki başarımızla, sonrasında da 2028’de de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin zaferini Allah nasip etsin” diye konuştu.