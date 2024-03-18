- Spor

Ertuğrul Doğan'dan sert uyarı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan'dan sert uyarı mask

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Başkan Doğan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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18 Mar 2024 - 21:58 DHA Trabzon- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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