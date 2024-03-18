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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü mask

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

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18 Mar 2024 - 21:52 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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