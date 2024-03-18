18 Mar 2024 - 20:44 - Yaşam

Zincirlleme kaza anı kamerada

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. 3 otomobille çarpışan ve 4 sürücünün hafif yaralandığı kaza, araç kamerası tarafından kaydedildi.