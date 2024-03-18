- Yaşam

Zincirlleme kaza anı kamerada

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. 3 otomobille çarpışan ve 4 sürücünün hafif yaralandığı kaza, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Zincirlleme kaza anı kamerada mask
Zincirlleme kaza anı kamerada
Zincirlleme kaza anı kamerada
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Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip, diğer otomobillerle çarpışması araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

# Kamera, Kaza, zincirleme kaza, Trafik kazası, Ankara, edildi, Sağlık

18 Mar 2024 - 20:44 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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