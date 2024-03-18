Zincirlleme kaza anı kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip, diğer otomobillerle çarpışması araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.