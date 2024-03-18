Bakan Bolat, İzmir'de teşkilat buluşmasındaydı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki Üç Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantısı'na katılıp, teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ da katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün burada seçim çalışmaları yapılıyor. Biz de Bergama'da serbest bölge açılışı için geldik. Buraya 100 kilometre mesafede, İzmir'in şirin ilçesi Bergama'ya bir serbest bölge açıyoruz. 19'uncu serbest bölgemiz olacak. İzmir'in 3'üncü serbest bölgesi olacak. 15 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak. 2 milyar dolar ihracat kazanacağız. 200 firma orada çalışacak. Türkiye'nin üretimine, ihracatına katkıda bulunacak" dedi.

'İZMİR'DE BÜYÜK MÜJDENİN AYAK İZLERİ'

"İzmir'de bu sefer inşallah büyük bir müjdenin ayak izleri konuşuluyor" diyen Bakan Bolat, şöyle konuştu:

" Ankara'da, İstanbul'da, gittiğimiz diğer yerlerde 'İzmir, bu defa bir başka güzel' diyorlar. İzmir için çok güzel bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hamza Dağ var. Hamza Bey, enerji ve heyecan dolu, gece gündüz uğraşıyor. Ekibiyle beraber İzmir'e inşallah Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin o çok başarılı gerçek belediyeciliğini getirmek üzere gece gündüz çalışıyor. Konak'ta Ceyda Hanım ile ve diğer ilçelerde de güzel zaferler bekliyoruz. Sadece 13 gün kaldı. Keşke çok çalışsaydım da 5 tane daha oy getirseydim, keşke biraz daha gayret etseydim de kıl payı olmasaydı dememek için sizlerden ricamız; her biriniz elinize boş kağıtları alacaksınız. Yanına isimleri yazacaksınız. Cep telefonlarınızda kaç kişi varsa onlara mutlaka bir 'Alo' deyip ikna etme çabası içinde olmamız lazım. Her biriniz en az 100 kişiye ulaşıp ikna edebilirse bu salon seçimi kazanır."

AK Parti döneminde İzmir'e 455 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını aktaran Bakan Bolat, "İzmir; bize oy vermediler, bizi seçmediler, diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahkum bırakılmadı. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı. Çevre yolu, İstanbul-İzmir otoyolu, 12 tane organize sanayi bölgesi var, İzmir'de. 3'üncü serbest bölgeyi bugün açıyoruz. 4'üncü serbest bölge Menemen'de yolda. Kimseyi etnik, din, mezhep, gelir düzeyi, rengi, cinsiyeti olarak asla ayırmadık. Buna herkes şahit. Ama hatırlıyorsunuz, onlar Allah muhafaza iktidarı bir ele alırlarsa nasıl bir tek parti faşizmi gösterecekler? Bunu hep birlikte yaşadık. Gezi olaylarında da yaşadık. 10 sene önce burada Gezi olayları sırasında 2-3 hafta geçtiği halde sizler sokağa çıkamıyordunuz. Araçlarda taciz ediliyordunuz. Laf çarpılıyordu. AK Parti'nin Karşıyaka ilçe binasını kundaklamaya kalkmışlardı. O zaman İstanbul'daydım ama bütün gelişmeleri takip edebiliyorduk. Türkiye'de neler yapmadık ki? İzmir'e şehir hastanesi, Türkiye'ye 23 şehir hastanesi, 30 bin kilometre duble yol, binlerce kilometre otoyol, binlerce kilometre hızlı tren. Yakında İzmir-Ankara hızlı trene de inşallah kavuşuyoruz. İzmir'in ve Türkiye'nin hastanelerinin tamamı yenilendi. Okulların tamamı yenilendi. İnsanların gelir artışı, refah ve satın alma gücü en az 3 katına yükseltildi. Milli gelir kişi başına 3 bin 608 dolarken 13 bin 110 dolara çıkarıldı. 238 milyar dolar olan milli gelirin 1 trilyon 118 milyar dolara çıkarıldı. Bir Türkiye ekonomisine, 4,5 Türkiye ekonomisi daha eklenerek 5,5 Türkiye ekonomisi yapıldı" dedi.

'İZMİR YENİ BİR DESTAN YAZACAK'

Canla başla çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Bolat, "İzmir esnafımıza geçen sene 20 milyar lira çok düşük maliyetli finansman desteği kredi vermişiz. Bu sene ilk 2 ayda 1,4 milyar lira yine bu finansman desteğini sağladık. Çiftçilerimizin gelirlerinin enflasyonun üstünde olmasını sağladık. İşçilerimize, asgari ücretlilere, memurlarımıza, emeklilerimize hep TÜFE enflasyonun oldukça üzerinde ücret artışı sağladık. Onlar beceriksizliklerini ve bir şey yapamadıklarını biliyorlar. Belediyelerin nasıl yönetildiği, sanal dünyadaki palavra reklamlarla hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri kendileri yapmış gibi yalanla anlatmaya çalışarak, nasıl olsa birileri inanır mantığı ile sahiplenmeye çalışarak propaganda yapmaya çalışıyorlar. Sığındıkları şey; bir ürün fiyatı zıpladığında o konuyu istismar etmeye çalışıyorlar. Ama bu seçimde soğan, patates istismarını yapamıyorlar. Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber konusunda yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Ramazanda ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz, bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak. İzmir 31 Mart akşamı inşallah yeni bir destan yazacak" diye konuştu.

'İZMİR'İ İSTEDİĞİ HİZMETE KAVUŞTURACAĞIZ'

'Bizim adım izlerimizi takip etmeye başladılar' diyen AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da "O yüzden biz bu saate kadar çok iyi işler yaptık. Biz bu saate kadar merkezi hükümetin bütçesiyle yaptığımız işleri İzmir'de tek tek anlattık. Şimdi sıra İzmir'de. Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya geldi. Bıçak kemiğe dayandı. Sahada her gün neredeyse 14-15 saat çalışıyorum. Bu süre içerisinde videolara söylenenlerin yüzde 1'ini koyuyoruz. Herkes bıktı. Artık İzmir çantada keklik oylara sahip değil. Sizlerden ricamız son 13 günümüz. Herkes en azından beş kişiyi daha, burada yapılmayan hizmetleri, arabaların altındaki aksamlarını ne kadar sıklıkla değiştirdiğini, evinde olmayan doğal gazı anlatın. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan il olduğumuzu, bizlere vermedikleri hizmetleri ama buradan 30 kilometre ötedeki Manisa'da verilen hizmeti, Denizli'de verilen hizmeti, Balıkesir'de verilen hizmeti anlatın. Bunlara çok uzak değiliz. Biz yeniden uzayı keşfetmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki en iyi modellerle İzmir'i artık istediği hizmete kavuşturacağız. O yüzden hizmetin kazanması için sizlerden şu son 13 günü çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Bizler çok çalışıyoruz. Sizlerin de çalıştığını biliyoruz. Ama bunu iki katına çıkartalım. Sonra önümüzdeki 5 yıl pişman olmayalım. Şimdi insanlar diyorlar ki 'Keşke 10 sene önce biz Binali Yıldırım'a oy verseydik'. Çünkü sorun her seferinde katlana katlana büyüyor" dedi.

AK Parti belediyeciliğini en güzel şekilde ortaya koymak için gece gündüz çalıştıklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Biz güçlü olacağız" mesajını verdi.

'382 ORGANİZE BÖLGEMİZ VAR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantının ardından Çiğli'ye geçerek İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Burada Vali Süleyman Elban'ın da yer aldığı toplantıda, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bakan Bolat'ı karşıladı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Organize Sanayi Bölgeleri, Türkiye'mizin sanayileşme atağında, sanayi gelişiminde çok büyük bir önem taşıyor. Kümelenme projeleriyle gelişen bu organize sanayi bölgesi yatırımları, AK Parti'nin 21 yıllık döneminde çok büyük bir ilerleme sağladı. Türkiye'de 190 kadar organize sanayi bölgesi varken, bu rakam şimdi 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda, 34'ü de Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olmak üzere toplam 382 organize bölgemiz var. Buralar kümelenmenin ve sektörel ilerlemelerin hızlandığı ve sanayimize, üretimimize, ihracatımıza büyük katkı veren yerler" diye konuştu.

'HEDEF 377 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRMAK'

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin önemine değinen Bakan Bolat, "Çiğli'deki bu organize sanayi bölgesi, bu anlamda pozitif bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin 10’uncu büyük organize sanayi bölgesi. 2,5 milyar dolarlık ihracatında 1 milyar dolarlık ithalatı ile Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık pozitif katkı sağlıyor. Esasen İzmir'in tamamında bu olumlu gelişmeyi görüyoruz. Yaklaşık 24 milyar dolar ihracatı olan İzmir, 13 milyar dolar ithalatı var. Ülkemize tam 11 milyar dolar olumlu, pozitif, cari fazla kazandıran güzide bir şehrimiz. Tabii sanayinin gelişmesinde hem yerli üretimin artışı hem ihracat pazarlarımızın artışı büyük bir önem taşıyor. Bu noktada biz Ticaret Bakanlığı olarak zaten ihracatımızı artırma noktasında çok sayıda faaliyetler yapıyoruz. Geçen yıl da biliyorsunuz rekor bir ihracat rakamıyla 256 milyar dolar mal ihracatı olarak kapamıştık. 100 milyar dolar hizmet ihracatı olarak kapamıştık. Bu sene inşallah hedefimiz 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı şeklinde ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracat destek modüllerimiz gerekse Merkez Bankamızın kaynakları üzerinden ihracatçılarımıza reeskont kredileri, Eximbank'ın kredi ve sigorta sistemleri ve biz bakanlık olarak bütçemizden yaptığımız destek programları ile tüm ihracatçılarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hükümetimiz Türkiye ekonomisinin dinamosu olan bütün sektörler çok önemli. Tarım sektörü, hizmetler sektörü ama sanayi sektörü de milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızı yüzde 94 oluşturan çok önemli bir sektör. İnşallah sizleri dinleyeceğiz. Bu güzel sanayi bölgesinin genişlemesi, yatırımların artması noktasında her zaman desteğimiz, hükümet olarak sanayicilerimize devam edecek. Bugün Bergama Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu vesileyle de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne uğramak istedik" dedi.