Olağanüstü Genel Kurul kararı

Olağanüstü Genel Kurul; 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

GENEL KURULDA; SÜPER LİG'DEN ÇEKİLMEK DAHİL, ALINACAK AKSİYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında, dün oynanan Trabzonspor maçının ardından meydana gelen olaylar ve Türk futbolunda yaşananlara istinaden, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.