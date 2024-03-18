18 Mar 2024 - 18:51- Spor G:

Olağanüstü Genel Kurul kararı

Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü genel kurul kararının alındığı açıklandı.

Olağanüstü Genel Kurul kararı mask

Olağanüstü Genel Kurul; 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

GENEL KURULDA; SÜPER LİG'DEN ÇEKİLMEK DAHİL, ALINACAK AKSİYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında, dün oynanan Trabzonspor maçının ardından meydana gelen olaylar ve Türk futbolunda yaşananlara istinaden, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.

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18 Mar 2024 - 18:51 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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