Fenerbahçe'den Olağanüstü Genel Kurul kararı

Olağanüstü Genel Kurul; 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
GENEL KURULDA; SÜPER LİG'DEN ÇEKİLMEK DAHİL, ALINACAK AKSİYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında, dün oynanan Trabzonspor maçının ardından meydana gelen olaylar ve Türk futbolunda yaşananlara istinaden, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.