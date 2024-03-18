Bolu'da köy evi yandı

Yangın, öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ferüz köyünde meydana geldi. M.Ç.’ye ait samanlıkta başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan 2 katlı, 2 ahşap eve ve odunluğa sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, 2 ev, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanan 2 kişi, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.