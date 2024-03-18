- Yaşam

Bolu'da köy evi yandı

BOLU‘nun Mudurnu ilçesinde, ahşap evde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu 2 ev, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da köy evi yandı mask
Bolu'da köy evi yandı
Bolu'da köy evi yandı
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Yangın, öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ferüz köyünde meydana geldi. M.Ç.’ye ait samanlıkta başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan 2 katlı, 2 ahşap eve ve odunluğa sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, 2 ev, samanlık, odunluk ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanan 2 kişi, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 Mar 2024 - 18:22 DHA Bolu- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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