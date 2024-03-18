Kocaeli'de fabrikada sanayi tüpü patladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında ölen kişilerin Osman Üçüncü ve Ahmet Bali olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Valilikten açıklama geldi

Kocaeli Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre; 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır. Olay bütün yönleri ile incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),