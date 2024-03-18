- Yaşam

Uyuşturucu satıcısı otelde yakalandı

Samsun Atakum'da, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı. Ataş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı otelde yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

# Samsun, Atakum, şüpheli, Uyuşturucu, tutuklama, emniyet

18 Mar 2024 - 17:19 DHA Samsun- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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