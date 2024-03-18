- Asayiş

Kaçak Silah Atölyesine Operasyon

Bursa'da bir iş yerine düzenlenen baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler bulundu. İş yeri sahibi Erhan Tuncer (41) gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Kaçak Silah Atölyesine Operasyon mask

Bursa'da bir iş yerine düzenlenen baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler bulundu. İş yeri sahibi Erhan Tuncer (41) gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı. İş yeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi. Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

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18 Mar 2024 - 16:14 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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