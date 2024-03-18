Kaçak Silah Atölyesine Operasyon

Bursa'da bir iş yerine düzenlenen baskında 7 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler bulundu. İş yeri sahibi Erhan Tuncer (41) gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.
İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın yapıldı. İş yeri sahibi Erhan Tuncer gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 tabanca, çok sayıda silah parçası, silah yapımında kullanılan kılavuz ve matkap uçları ele geçirildi. Tuncer işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.