Regnum Pro-Am Golf Turnuvası bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyonluk Jacob Oakley'e gitti.

Belek turizm merkezindeki Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen 15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda 51 takımdan 204 sporcu mücadele etti. Turnuvada profesyonellerde Jacob Oakley birinci olurken, 5 bin Euro ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada Zeke Martinez ve Lucas Nemecz ise ikinciliği paylaştı. Amatör erkeklerde Alexey Striganov, kadınlarda Irina Nesterova şampiyon oldu. İki isme Carya ve National'da 6 ay üyelik hediye edildi.

Turnuva sonunda ödül töreni ve gala düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya İşletme Müdürü Tolga Yılmaz ve Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi. Turnuvada toplam 92 bin Euro ödül dağıtıldı.