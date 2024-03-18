18 Mar 2024 - 15:35- Kültür & Sanat G:

“100. Yılda Başkent Ankara” Paneli Gerçekleştirildi

Başkent Ankara Meclisi, 'Ankara AHİ Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne 100. Yılda Başkent Ankara' konulu panel düzenledi

“100. Yılda Başkent Ankara” Paneli Gerçekleştirildi mask
“100. Yılda Başkent Ankara” Paneli Gerçekleştirildi
“100. Yılda Başkent Ankara” Paneli Gerçekleştirildi
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Başkent Ankara Meclisi, 'Ankara AHİ Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne 100. Yılda Başkent Ankara' konulu panel düzenledi

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara Meclisi olarak düzenlediğimiz ANKARA AHİ CUMHURİYETİ'NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE "100.YILDA BAŞKENT ANKARA" konulu panelimize katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, Milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Kadirhan Sunguroğlu, Panelistlerimiz Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Prof. Dr. Hüseyin Çınar, Prof Dr. Osman Şimşek ile Federasyon Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Kanaat Önderleri, Başkent Ankara Meclisi Üyeleri ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Dünyada bir ilk olan ve 70 yıl hüküm süren Ankara Ahi Cumhuriyeti'ni anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

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18 Mar 2024 - 15:35 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Şevval Ateş

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