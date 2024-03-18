Hakkari'de kar yağdı

Hakkari, Yüksekova'da kış mevsimi boyunca kar yağışının fazla olduğu ve kar kalınlığının da yer yer 1 metreyi aştığı ilçede soğuk hava da etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür yağışın azaldığı ilçede kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışının 21 Mart'a kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.