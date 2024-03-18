- Gündem

Hakkari'de kar yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

Hakkari'de kar yağdı
Hakkari'de kar yağdı
+5
Video için play'e tıklayın

Hakkari, Yüksekova'da kış mevsimi boyunca kar yağışının fazla olduğu ve kar kalınlığının da yer yer 1 metreyi aştığı ilçede soğuk hava da etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür yağışın azaldığı ilçede kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışının 21 Mart'a kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

# Hakkari, Yüksekova, kar yağışı, olduğu

18 Mar 2024 - 14:55 DHA Hakkari- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL