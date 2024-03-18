"Borrell İsrail’e saldırmayı bırakmalı"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, “İsrail, yardım etmek isteyen herkesin Gazze'ye kara, hava ve deniz yoluyla kapsamlı insani yardım ulaştırmasına izin veriyor. Hamas'ın yardım konvoylarını şiddet kullanarak engellemesine ve UNRWA'nın onlarla işbirliği yapmasına rağmen biz ısrar ediyoruz. AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in İsrail'e saldırmayı bırakmasının ve Hamas'ın suçlarına karşı meşru müdafaa hakkımızı tanımasının zamanı gelmiştir” dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze halkının ‘insan yapımı bir açlıkla’ karşı karşıya olduğunu ve bunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığını belirtmişti. Gazze’ye yardım için tüm yolların açılmasını ve İsrail’in yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini söyleyen Borrell, “Gazze'de artık kıtlığın eşiğinde değiliz, binlerce insanı etkileyen bir kıtlık durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.