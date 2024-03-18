Avladığı balığı 30 bin'e sattı

Sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü. Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen balık ilgi gördü.
Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz" dedi. Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.