- Ekonomi

Beyzbol sopasıyla saldırdı

İstanbul, Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma beyzbol sopalı saldırıya dönüştü.

Beyzbol sopasıyla saldırdı
Beyzbol sopasıyla saldırdı
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Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydan'da yaşandı. İddialara göre, bir minibüs şoförüyle ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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18 Mar 2024 - 14:24 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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