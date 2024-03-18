Rusya’da düzenlenen seçimleri kazanan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından tebrik edildi.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla içtenlikle kutlayarak, iç ve dış politikada izlediği çizgiye vatandaşların verdiği geniş desteğe ve oylama sırasındaki yüksek katılım oranına vurgu yaptı. Devlet faaliyetlerinde daha fazla başarı dileklerini ifade etti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin güncel konularının yanı sıra uluslararası gündemdeki bazı kilit konulara da değinildi” denildi.
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Putin'i mevkidaşları tebrik etti
Rusya’da düzenlenen seçimleri kazanan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından tebrik edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.