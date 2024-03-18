Putin'i mevkidaşları tebrik etti

Rusya’da düzenlenen seçimleri kazanan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından tebrik edildi.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla içtenlikle kutlayarak, iç ve dış politikada izlediği çizgiye vatandaşların verdiği geniş desteğe ve oylama sırasındaki yüksek katılım oranına vurgu yaptı. Devlet faaliyetlerinde daha fazla başarı dileklerini ifade etti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin güncel konularının yanı sıra uluslararası gündemdeki bazı kilit konulara da değinildi” denildi.