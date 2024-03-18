“ÇANKAYA’DA HALK SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Türkiye İşçi Partisi’nden Çankaya Belediye Başkan adayı olan ünlü haber sunucusu İrfan Değirmenci, 31Mart Yerel seçimlere günler kala, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Değirmenci, Çankaya’daki büyük sitelerde toplantılar düzenliyor. Sancak Mahallesindeki Bahakent Sitesi sakinleriyle bir araya gelen İrfan Değirmenci seçildiği takdirde neler yapacaklarını ve projelerini anlattı. İrfan Değirmenci, Çankaya halkının her konuda söz sahibi olacağını belirterek “ Çankaya’da her kararları halk verecektir.”dedi.

“BİZ DE AYIRIM OLMAYACAK”

TİP Çankaya adayı İrfan Değirmenci, Çankaya’da kimseyi ayırt etmeden hizmet götürüleceğini belirterek “ Hepimiz anayasanın garantisi altında hepimiz eşit haklara sahibiyiz. Çankaya Belediyesi’nden hizmet alırken de Çankaya Belediyesi’nde istihdam ederken kimsenin dini inancı, mezhebi memleketi değil liyakat önemli olacak. Katılım nasıl sağlanacak diye soruyorlar. Belediye Başkanlığını kazanan muhalefet ihaleleri canlı olarak yayınlamaya başladılar. Bir toplu iğneyi alırken bile yaptığı ihaleyi canlı yayını 250 bin kişi izlemiş. Bu uygulamayı çok özlemişisiz. Şimdi biz diyoruz ki yapılacak ihale olsun, her hangi bir karar olsun, mahalle meclisine sunacağız”dedi.

“MAL VARLIĞIM”

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un mal varlığının tartışıldığını söyleyen İrfan Değirmenci, kendi mal varlığını açıklarken “ 30 yıl gazetecilik yaptım. Televizyon kanallarında çalıştım. EYT’den de emekli oldum. İki dairem var. Birinde annem oturuyor, diğerinde ben oturacağım. Başka bir mal varlığım yok.” diye konuştu.

Bahakent site sakinleri İrfan Değirmeci’ye çeşitli sorular yönelttiler. Aday olmasıyla CHP’nin oylarının olumsuz etkileyeceğinin sorulması üzerine “ Eğer CHP Çankaya Belediye Başkanlığına Tezcan Karakuş’u aday olarak gösterseydi, ben aday olmazdım. Tezcan Hanımın özellikle Ankara’da emeği çok büyük. Ayrıca AKP’nin Çankaya’daki oy oranı yüzde 15. Benim aday olmam, AKP’yi kazandırmaz. Biz CHP’ye karşı bir alternatif oluşturuyoruz” yanıtı verdi