Edirne'de Çanakkale Şehitleri anıldı

Edirne ve Tekirdağ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde törenler düzenlendi. Edirne'deki tören Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirilirken, Tekirdağ'da ise valilik önünde çelenk töreni yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Edirne'deki törenler Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit düşen 5005 şehidin bulunduğu Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özlem Çağıran Ertek, askeri ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu eşliğinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerce saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladı. Sezer defterde, 18 Mart'ta Türk milletinin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini kanıtladığı gün olduğunu kaydederek, "Milletimizin gönlünde müstesna yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin simgeleri olarak gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, protokol ve katılanlar anıtı gezerek şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu kitabelere karanfil bıraktı. Edirne'deki tören Halk Eğitim Merkezi'nde 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nce hazırlanan programlar devam etti.