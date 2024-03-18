İzmir'i müziğin şehri yapacağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, genç müzisyenlerin hayalini gerçekleştirerek, Çatı Stüdyosu'nu hizmete aldı. Tugay, "İzmir gençlerin, müziğin, sanatın kentidir. O nedenle burada oy kullanacak herkesin oyunu istiyorum. O yaşa gelmemiş olan herkesten de anne babalarına mutlaka o sandığa götürmelerini istiyorum. Çünkü bu gördüğünüz stüdyonun 3 tanesini daha İzmir'in 3 farklı köşesine açacağız. İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız. Dansın ve gençlerin mutlu olduğu şehir yapacağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, müzik kariyerini ilerletmek isteyen gençler için bir proje hayata geçirdi. Tugay, müzik kariyerini ilerletmek isteyen ancak imkan bulamayan gençler için ücretsiz müzik kayıt stüdyosu kurdu.

Çatı Bostanlı Teras katında kurulan Çatı Stüdyo, müzisyen Anıl Piyancı ve Şehinşah konseri ile hizmete alındı. Açılışa İzmir Romanya Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu ile Anıl Piyancı'nın eşi Sahra Piyancı da katıldı. Anıl Piyancı ile albüm yapmak istediğini ifade eden Tugay'ın "Beraber albüm yapmayı teklif ediyorum ama henüz kabul etmedi. Biraz daha direnirse kendi bestemi kendim yapacağım. Stüdyo da burada. Nasılsa ücretsiz. Geleceğim ve burada yapacağım" dedi.

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Gençlerin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"Türkiye'de kendinizi mutlu hissetmeniz, burada kendinizi gelecekte var hissetmeniz çok değerli. Benim siyaset yapmamdaki en önemli amaçlardan birisi, kendi çocuklarım da dahil olmak üzere ülkemizin çocukları ve gençleri için güzel bir şeyler yapabilmek. Burada olmanız, yaptığımız işin iyiliğini ve doğruluğunu gösteriyor." Bu projeyi Anıl Piyancı'nın önerisi üzerine Karşıyaka Belediyesi desteği ile hayata geçirdiklerini anlatan Tugay, "Türkiye'de ilk kez böyle bir çalışma hayata geçirildi. Bundan dolayı bize ve Anıl'a Altın Palmiye Proje ödülü verildi. Ama bizim için en değerli ödül sizlerin bu projeyi beğenmesi ve sahiplenmesi oldu. İzmir gençlerin, müziğin, sanatın kentidir. O nedenle burada oy kullanacak herkesin oyunu istiyorum. O yaşa gelmemiş olan herkesten de anne babalarına mutlaka o sandığa götürmelerini istiyorum. Çünkü bu gördüğünüz stüdyonun 3 tanesini daha İzmir'in 3 farklı köşesine açacağız. İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız. Dansın ve gençlerin mutlu olduğu şehir yapacağız."

Piyancı da bu anın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Benim için çok duygusal bir an. Uzun zaman önce Başkanıma bu hayalimden bahsettim ve o kadar hızlı karşılık verdi ki. Ertesi gün bize burayı gösterdi ve hemen çalışmalara başladık. Çok mutluyum. Başkanıma ve Karşıyaka Belediyesi'ne destekleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım buradan çok güzel yıldızlar çıkacak" diye konuştu.