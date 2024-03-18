Aras Kargo Spor Kulübü'nde büyük sevinç

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ndeki ilk sezonunda Play-Off Final Etabı'nı ikinci tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne terfi eden Aras Kargo Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını kazandı.İzmir'i 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde temsil edecek ekip olmayı başaran kırmızı-beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Aras Kargo takımına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, kupasını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi. Aras Kargo Antrenörü Suphi Doğancı, "Sezon başında koyduğumuz hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Birlik ve beraberlikle bunu başardık. Sultanlar Ligi'nde İzmir'e yakışan bir takım olmak istiyoruz. Bu takımı oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.